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«Буквально вчера начал кататься с командой». Никитин оценил возвращение на лёд Рафикова

«Буквально вчера начал кататься с командой». Никитин оценил возвращение на лёд Рафикова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что удивился решению Рушана Рафикова вернуться на лёд в игре со СКА (2:0) в регулярно чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

— Рушан Рафиков провёл первый матч, был заявлен седьмым защитником…
— Рушан буквально вчера начал кататься с командой. Мы с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем после тренировки удивились тому, как Рушан выглядел. И он изъявил желание — это лидерское качество — выйти против такой команды, первый матч сыграть. Здесь на результат-то команды не повлияло, что он седьмым защитником был. Не думаю, что он по времени седьмой, но какая разница, каким ты выходишь, главное — принести пользу команде.

— Когда ждать Алексея Береглазова?
— Мы планируем в Нижнекамске его выпустить.

— Даниил Исаев сыграл третий матч подряд. Это значит, что с «Куньлунем» сыграет Алексей Мельничук?
— Алексей всё равно будет играть, однозначно. Мы так далеко не заглядывали, ещё с Рашидом (Давыдовым, тренером вратарей. — Прим. «Чемпионата») переговорим. Но, конечно, Алексей будет играть, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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