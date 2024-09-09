«Буквально вчера начал кататься с командой». Никитин оценил возвращение на лёд Рафикова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что удивился решению Рушана Рафикова вернуться на лёд в игре со СКА (2:0) в регулярно чемпионате КХЛ.

— Рушан Рафиков провёл первый матч, был заявлен седьмым защитником…

— Рушан буквально вчера начал кататься с командой. Мы с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем после тренировки удивились тому, как Рушан выглядел. И он изъявил желание — это лидерское качество — выйти против такой команды, первый матч сыграть. Здесь на результат-то команды не повлияло, что он седьмым защитником был. Не думаю, что он по времени седьмой, но какая разница, каким ты выходишь, главное — принести пользу команде.

— Когда ждать Алексея Береглазова?

— Мы планируем в Нижнекамске его выпустить.

— Даниил Исаев сыграл третий матч подряд. Это значит, что с «Куньлунем» сыграет Алексей Мельничук?

— Алексей всё равно будет играть, однозначно. Мы так далеко не заглядывали, ещё с Рашидом (Давыдовым, тренером вратарей. — Прим. «Чемпионата») переговорим. Но, конечно, Алексей будет играть, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.