Жена погибшего Джонни Годро объявила, что находится на девятой неделе беременности

Жена трагически погибшего хоккеиста «Коламбуса» Джонни Годро Мередит Годро во время похорон объявила о беременности третьим ребёнком. Сейчас Мередит находится на девятой неделе.

«На самом деле мы семья из пяти человек. Я нахожусь на девятой неделе беременности и буду рожать третьего ребёнка. Для меня это было полной неожиданностью, но Джонни снова сиял и был так взволнован. Я так нервничала, но он сразу же поцеловал меня и обнял, хотя я вела машину», — сказала Мередит во время прощальной речи в видео, опубликованном в соцсетях.

Напомним, 31-летний форвард «Коламбуса» Джонни Годро трагически погиб вместе со своим братом Мэттью. Они катались вечером на велосипеде, когда их сбил водитель автомобиля, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

У Джонни остались беременная жена и двое маленьких детей.