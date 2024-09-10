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Защитник «Лады» Пайгин: Браташ всегда готов выслушать, нет моментов, когда что-то нельзя

Защитник «Лады» Пайгин: Браташ всегда готов выслушать, нет моментов, когда что-то нельзя
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Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал о работе с главным тренером тольяттинского клуба Олегом Браташом.

— Олег Браташ — мастер ироничных пресс-конференций. Как он проявляет себя в общении с командой?
— Всё отлично, Олег Владимирович всегда готов к разговору, с ним можно обсудить любые вопросы, которые возникают, он всегда готов выслушать, помочь и прийти на помощь. Нет моментов, когда то нельзя или это нельзя — всегда готов слушать.

— Можете ли сравнить его стиль с кем-то из тренеров, с которыми вы уже успели поработать?
— Здесь сложно сказать, у каждого тренера теперь свой стиль, своё видение структуры хоккея. Каждый тренер — индивидуальность, пусть команды где-то одинаковые, но отношение к хоккею у всех разное, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Зиятом Пайгиным читайте на «Чемпионате»:
«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»
Эксклюзив
«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»
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