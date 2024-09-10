Пайгин — о команде с МЧМ-2015: реально сильный год, конкуренция даже на уровне школ

Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал о составе молодёжной сборной России на чемпионате мира 2015 года.

— Почти все парни из молодёжки 1995 года на виду. Такой сильный год или МЧМ дал многим толчок в уверенности?

— Да, у нас очень сильная вратарская бригада — Илья Сорокин, Игорь Шестёркин на лидирующих позициях в НХЛ, состав был правильно в целом подобран. Год у нас действительно сильным был, друг с другом конкурировали даже на чемпионатах России, когда играли на уровне СДЮШОР, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

На МЧМ-2015 Пайгин провёл семь матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+7». Сборная России проиграла в финале Канаде со счётом 4:5.