Форвард «Сибири» Широков: капитан не должен молчать и отделываться общими словами

Нападающий «Сибири» Сергей Широков объяснил свои слова о неудачной игре новосибирского клуба в перерыве матча с «Автомобилистом» (0:4).

— Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко раскритиковал и вас, и всю «Сибирь» — за два поражения на старте и за жёсткое интервью в перерыве матча с «Автомобилистом». По делу?

— Каждый эксперт имеет право на своё мнение, тем более такой авторитетный, который во времена СССР выиграл столько трофеев мирового хоккея.

Как капитан команды с критикой и «Сибири» и себя лично не совсем согласен. Но не вижу никакого смысла оправдываться, в конце концов в хоккее всё написано в турнирной таблице.

Однозначно могу сказать, что мы могли начать чемпионат лучше. «Сибирское дерби» в Омске было равным, но результат упустили в самой концовке. Была уверенность, что в Екатеринбурге во второй игре какие-то моменты улучшим — и возьмём свои очки. Но начали играть не так, как требовал тренерский штаб, как договаривались.

Именно об этом я и сказал в интервью в перерыве. Считаю, что капитан не должен молчать и отделываться общими словами, — приводит слова Широкова Russia-Hockey.ru.