«Слов не было». Пайгин вспомнил, как Брагин ходил по бортику на МЧМ-2015

Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал о работе главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина на чемпионате мира 2015 года.

— Канадцы говорили, что тренер Бенуа Гру был очень спокоен после того, как счёт стал 4:5. А Брагин что говорил перед третьим периодом?

— Кажется, он даже в раздевалку не заходил тогда. Каждый прекрасно понимал, что в наших руках, мы играли, старались сравнять счёт, но так сложилась игра.

— На этом турнире Брагин по бортику гулял?

— Да, в Монреале. Прекрасно помню эпизод — он передо мной ходил. Слов не было, каждый воспринял это по-своему тогда, и это сработало. Мы выиграли [США], всё было сделано правильно, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.