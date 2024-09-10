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«Слов не было». Пайгин вспомнил, как Брагин ходил по бортику на МЧМ-2015

«Слов не было». Пайгин вспомнил, как Брагин ходил по бортику на МЧМ-2015
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Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал о работе главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина на чемпионате мира 2015 года.

— Канадцы говорили, что тренер Бенуа Гру был очень спокоен после того, как счёт стал 4:5. А Брагин что говорил перед третьим периодом?
— Кажется, он даже в раздевалку не заходил тогда. Каждый прекрасно понимал, что в наших руках, мы играли, старались сравнять счёт, но так сложилась игра.

— На этом турнире Брагин по бортику гулял?
— Да, в Монреале. Прекрасно помню эпизод — он передо мной ходил. Слов не было, каждый воспринял это по-своему тогда, и это сработало. Мы выиграли [США], всё было сделано правильно, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Зиятом Пайгиным читайте на «Чемпионате»:
«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»
Эксклюзив
«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»
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