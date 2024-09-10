Экс-защитник «Торпедо»: у Немировски всё просто — играли в быстрый хоккей, всегда позитив

Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал о работе с Дэвидом Немировски во время выступления за «Торпедо».

— В прошлом сезоне вы ехали к хорошо знакомому Дэвиду Немировски — и его уволили до момента вашего дебюта.

— Я уже о прошлом сезоне забыл, надо двигаться дальше. Я его проанализировал, пора двигаться дальше — новые цели, новые задачи впереди.

— Говоря про Дэвида — часто говорят, что его хоккей стал предшественником стиля Ларионова в Нижнем.

— Мы не так много с Ларионовым работали, лучше спрашивать у тех ребят, что с ним работают. У Немировски всё было просто: играли в быстрый хоккей, наслаждались игрой, всегда был позитив. Команда играла, бежала, болельщики гнали — это давало результат в совокупности. Он спокойно говорит на русском, он всё понимает и понимает наш менталитет, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.