Главный тренер «Лады» Браташ: чем меньше в КХЛ легионеров, тем лучше

Главный тренер «Лады» Олег Браташ выступает против увеличения лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Другое нововведение — это возвращение лимита в пять легионеров. Вы это поддерживаете?

— Нет, я уже говорил, что не поддерживаю это решение. Я считаю, что чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Но это моё личное мнение. Я за развитие и воспитание российских хоккеистов.

— Легионеры должны быть только лидерами? Как, например, Трой Джозефс в «Ладе».

— Если такие легионеры есть, то это неплохо. Но хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки, — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

В апреле этого года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту – теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять иностранных хоккеистов.