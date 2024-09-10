Известный агент Шуми Бабаев назвал причины низкой результативности на старте сезона КХЛ.

— Сейчас многие обсуждают и критикуют низкую результативность на старте сезона КХЛ. Что думаете об этом?

— Мне кажется, команды играют плотно, а предсезонка была короткая, не как обычно. Поэтому все команды больше пытаются сейчас не проигрывать на старте, поэтому играют аккуратно, стараются много не пропускать. Поэтому, наверное, много внимания обороне уделяют. Хотя посмотрите, как играют СКА, «Магнитка». Там всё-таки результативность неплохая, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по три победы на старте сезона одержали два клуба — «Локомотив» на Западе и «Авангард» на Востоке.