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«Ты предоставлен там самому себе». Пайгин — о главном уроке игры в Америке

«Ты предоставлен там самому себе». Пайгин — о главном уроке игры в Америке
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Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал об игре в Северной Америке. Игрок обороны провёл 12 матчей за клуб АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс» системы «Эдмонтон Ойлерз».

— Что главное вы вынесли для себя во время игры в системе «Эдмонтона»?
— То, что ты предоставлен сам себе, должен быть профессионалом. Нужно ходить в тренажёрный зал, следить за своим питанием, ты приезжаешь и живёшь сам, всё делаешь сам, взрослеешь и становишься профи. Питание ты должен был регулировать сам, например, как для тебя это будет комфортнее. Делай что хочешь, выходи — главное, играй в хоккей, показывай результат.

— Бейкерсфилд описывают как место, где одна сторона опасная, а другая нормальная. Вы с этим сталкивались?
— Нет, мы жили в отдельной местности — приезжали, уезжали, не было времени погулять, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Зиятом Пайгиным читайте на «Чемпионате»:
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