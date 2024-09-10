«Ты предоставлен там самому себе». Пайгин — о главном уроке игры в Америке

Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал об игре в Северной Америке. Игрок обороны провёл 12 матчей за клуб АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс» системы «Эдмонтон Ойлерз».

— Что главное вы вынесли для себя во время игры в системе «Эдмонтона»?

— То, что ты предоставлен сам себе, должен быть профессионалом. Нужно ходить в тренажёрный зал, следить за своим питанием, ты приезжаешь и живёшь сам, всё делаешь сам, взрослеешь и становишься профи. Питание ты должен был регулировать сам, например, как для тебя это будет комфортнее. Делай что хочешь, выходи — главное, играй в хоккей, показывай результат.

— Бейкерсфилд описывают как место, где одна сторона опасная, а другая нормальная. Вы с этим сталкивались?

— Нет, мы жили в отдельной местности — приезжали, уезжали, не было времени погулять, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.