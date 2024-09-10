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ЦСКА — Сибирь. Прямая трансляция
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Экс-игрок «Сибири» рассказал, как команда отреагировала на снятие четырёх очков

Экс-игрок «Сибири» рассказал, как команда отреагировала на снятие четырёх очков
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Защитник «Лады» Зият Пайгин, выступавший в прошлом сезоне за «Сибирь», рассказал, как новосибирская команда отреагировала на снятие четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.

— Посреди сезона «Сибирь» потеряла четыре очка. Насколько сильно это ударило по командной атмосфере?
— Никак не ударило — ну потеряли и потеряли. Постарались догнать соперников, у нас был шанс. Упаднических настроений не было, каждый воспринял это по-своему. Это жизнь, такое случается, какой смысл тосковать и горевать? Мы играли, не хватило немного, но бились до конца, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции.

Полное интервью с Зиятом Пайгиным читайте на «Чемпионате»:
«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»
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«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»
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