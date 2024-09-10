Экс-игрок «Сибири» рассказал, как команда отреагировала на снятие четырёх очков

Защитник «Лады» Зият Пайгин, выступавший в прошлом сезоне за «Сибирь», рассказал, как новосибирская команда отреагировала на снятие четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.

— Посреди сезона «Сибирь» потеряла четыре очка. Насколько сильно это ударило по командной атмосфере?

— Никак не ударило — ну потеряли и потеряли. Постарались догнать соперников, у нас был шанс. Упаднических настроений не было, каждый воспринял это по-своему. Это жизнь, такое случается, какой смысл тосковать и горевать? Мы играли, не хватило немного, но бились до конца, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции.