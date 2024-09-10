Пайгин — об игре в Швеции: площадки там больше, хоккей более игровой

Защитник «Лады» Зият Пайгин рассказал об игре в шведском чемпионате. Игрок обороны провёл 12 встреч за клуб «Тимро».

— Вы успели немного поиграть в Швеции. Чем местная лига отличается по стилю от КХЛ?

— Размером площадки, и от этого всё отталкивается. У тебя больше времени на принятие решений, в Швеции все катаются очень хорошо, поэтому там быстрый интересный хоккей. Стиль там более игровой, наверное.

— В Тимре живёт буквально 10 тыс. человек, но арена там на 6 тыс. Хоккей там религия?

— В основном там в Сундсвалле живут, там город больше (60 тыс. человек. — Прим. «Чемпионата»). Мы там жили, а играли в Тимро — хороший город, и постоянно дворец полный, — сказал Пайгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.