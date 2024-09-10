«Кто-то сейчас в хорошей форме — а потом устанет». Бабаев — об удивлениях на старте КХЛ

Известный агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, удивил ли его кто-то на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Может быть, какой-нибудь клуб или хоккеист удивил вас на старте сезона КХЛ?

— По старту сезона очень трудно судить, потому что многие команды только набирают форму, все клубы готовились по-разному. Кто-то закладывал на длинную дистанцию, кто-то — для того, чтобы в начале быть лёгким. Какие-то игроки сейчас в хорошей форме — а потом устанут. Поэтому для того, чтобы делать какие-то выводы, всё-таки, наверное, должно пройти матчей 10, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по три победы на старте сезона одержали два клуба — «Локомотив» на Западе и «Авангард» на Востоке.