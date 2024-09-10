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Кросби планирует продлить контракт с «Питтсбургом» до начала нового сезона НХЛ

Кросби планирует продлить контракт с «Питтсбургом» до начала нового сезона НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что планирует продлить контракт с «пингвинами» до начала нового сезона НХЛ.

«Я настроен весьма оптимистично, что это будет сделано. Не знаю, в какой именно день, но всё складывается позитивно. Это был совсем не сложный процесс.

Сколько я ещё буду играть? На самом деле никто не знает, что будет дальше и как ты будешь себя чувствовать морально, физически. Всё, что ты можешь сделать, это каждый год оценивать состояние и отталкиваться от этого. Я чувствую себя очень хорошо. С нетерпением жду ​​тренировочного лагеря, как и в свой первый год. Страсть и тому подобное — всё там», — приводит слова Кросби TSN.

Ранее сообщалось, что игрок, выступающий за «Питтсбург» с 2005 года, может заключить с клубом трёхлетнее соглашение.

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