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Лада — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 18:00 мск

«Лада» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 10 сентября, в Тольятти пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне тольяттинский клуб провёл две игры, в которых потерпел два поражения: от «Локомотива» (0:3) и СКА (1:3). Московский клуб также провёл две встречи: уступил «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:3 и добился победы над череповецкой «Северсталью» (3:1).

«Лада» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Московское «Динамо» находится на 10-м месте в таблице Запада.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.

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