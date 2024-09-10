Журналист The Athletic дал прогноз на результаты «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Харман Дайал в статье на сайте The Athletic дал прогноз на результаты «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«В прошлом сезоне «Кэпиталз» вышли в плей-офф, несмотря на разницу голов «-36», где были разгромлены в первом раунде. В преддверии лета казалось, что «Вашингтон» рискует скатиться вниз турнирной таблицы и вскоре стать командой нижней лиги. Смелые, активные действия Брайана Маклеллана в межсезонье оживили состав до такой степени, что они снова должны быть конкурентоспособны в плей-офф.

Смогут ли «Кэпиталз» сохранить некоторое подобие конкурентоспособности в течение сезона? Это далеко не гарантия, потому что Алекс Овечкин и Джон Карлсон стали ещё на год старше, но с Райаном Леонардом, Иваном Мирошниченко и Эндрю Кристаллом у клуба есть несколько качественных перспектив на подходе. Также прогнозируется, что следующим летом у них будет $ 25-30 млн в потолке зарплат, которые можно будет использовать для привлечения более влиятельных игроков.

У «Кэпиталз» недостаточно талантов высокого класса, чтобы наделать шума, если они попадут в плей-офф, но они также не настолько плохи, чтобы действительно опуститься на самое дно. Фронт-офис делает всё возможное, чтобы избежать полной перестройки с развалом, пока Овечкин ещё здесь, и, учитывая гибкость потолка в их распоряжении, они, вероятно, продолжат искать пути для поддержания определённого уровня соревновательности», — сказано в статье.