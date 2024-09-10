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Фридман: «Сиэтл» продлит контракт с защитником Ларссоном на общую сумму в $ 21 млн

Фридман: «Сиэтл» продлит контракт с защитником Ларссоном на общую сумму в $ 21 млн
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«Сиэтл Кракен» продлит защитника Адама Ларссона на четыре года с кэпхитом $ 5,25 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

У 31-летнего шведа остаётся ещё один год по текущему контракту с кэпхитом $ 4 млн. Ларссон был выбран клубом на драфте расширения в 2021 году. Он отыграл за команду три сезона, пропустив за это время только один матч.

В минувшем сезоне Адам провёл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «+9» и среднем времени на льду 22.55.

В прошедшем сезоне «Кракен» не попал в плей-офф, так как по итогам регулярки занял 12-е место в Восточной конференции, набрав 81 очко.

Напомним, ранее «Сиэтл» подписал семилетний контракт с нападающим Мэтти Бенирсом на общую сумму $ 49,98 млн.

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