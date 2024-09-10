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Форвард «Трактора» Сикура выбыл на месяц из-за травмы

Форвард «Трактора» Сикура выбыл на месяц из-за травмы
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Нападающий «Трактора» Дилан Сикура получил травму верхней части тела во встрече с «Салаватом Юлаевым» и выбыл на срок три-четыре недели.

«Дилан Сикура получил травму верхней части тела в игре с «Салаватом Юлаевым». Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», — сообщили в пресс-службе челябинского клуба «РБ Спорт».

29-летний Сикура пополнил состав «Трактора» в июне 2024 года. В рамках предсезонных матчей форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у Дилана одна передача в трёх матчах.

Челябинский «Трактор» в трёх матчах набрал три очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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