Трёхкратный чемпион мира оценил возможное участие клуба из Азербайджана в КХЛ

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал возможное участие клуба из Азербайджана в КХЛ.

«Для попадания в КХЛ нужна серьёзная инфраструктура, детская академия. Азербайджан – это страна, где развиты другие виды спорта, а не хоккей. Им будет тяжело. Можно всё что угодно создать искусственно. Но будет ли реальный интерес и отдача от такого проекта? В России есть немало клубов, которые достойны играть в КХЛ. На них нужно в первую очередь обратить внимание.

Хоккей – это национальный вид спорта в России. Надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а развивать детский хоккей. Сейчас у нас просто нет детского хоккея, нет детских тренеров. Мы очень много юных хоккеистов теряем потому что не занимаемся их развитием. Вот это самое страшное! Если мы действительно хотим развивать российский хоккей, надо всерьёз поднимать детский хоккей», — приводит слова Терещенко Metaratings.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым обсудил развитие многоплановых и дружеских отношений между странами. В частности, Дегтярёв предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.