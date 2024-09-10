Плющев: Овечкин может дотянуть и до участия в Олимпиаде 2030 года

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в Олимпийских играх 2030 года.

«Наверное, золото Олимпиады действительно единственный большой трофей, которого у него пока нет в карьере. Другое дело, что сейчас решаются несколько другие вопросы, не связанные напрямую именно с Александром Овечкиным касательно игр. Я вообще думаю, что он может дотянуть до следующей Олимпиады в 2030 году. Гипотетически не стал бы этого исключать», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Олимпийских игры 2030 года планируется провести с 8 февраля по 24 февраля во французских Альпах. Церемония закрытия должна пройти в Ницце.