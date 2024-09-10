«Добро пожаловать в город вашего преступления». Фанаты «Освенцима» — команде из Германии

7 сентября в польском городе Освенцим прошёл матч хоккейной лиги чемпионов, в котором местный хоккейный клуб «Уния Освенцим» принимал немецкий ХК «Айсбарен Берлин». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Перед началом матча болельщики хозяев вывесили баннер: «Немецкие лагеря смерти: Добро пожаловать в город вашего величайшего преступления».

Фото: x.com/CrossCheckIHP

Как сообщает немецкое издание Bild, игроки и персонал ХК «Уния Освенцим» извинились перед немецкой командой за этот баннер. Также отмечается, что представители клуба из Германии посетили мемориал, чтобы почтить память жертв Холокоста.

Арена находится в шести километрах от мемориала. Концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау был крупнейшим немецким лагерем смерти во времена нацизма. В Освенциме было убито более 1,3 млн человек.