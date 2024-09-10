Назаров: идея с приглашением Азербайджана в КХЛ верная, лиге необходимо расширяться

Известный тренер Андрей Назаров оценил возможное приглашение клуба из Азербайджана в КХЛ.

«Старт регулярного чемпионата КХЛ получается ярким. Конечно, не все ребята, вернувшиеся из Северной Америки, с ходу влились в составы своих команд, но нужно время, сыгранность обязательно придёт. Накануне прочитал выступление министра спорта России. Мне понравилась идея со сделанным Азербайджану приглашением вступить в КХЛ, она правильная. Я давно поддерживаю идею расширения нашей лиги. Особенно, на Восток. У нас там много друзей и стратегических партнёров. КХЛ необходимо расширяться.

На Западе нынче наоборот, играют в свои игры, которые в основном носят политический характер. В ночь на среду по московскому времени состоятся дебаты кандидатов в президенты США. Ввиду специфики своей работы не понаслышке знаю, что верить там никому нельзя. Это лишь обёртка от конфеты, а на самом деле последует обыкновенный обман. Верить, наверное, можно разве что Бенджамину Франклину, вот только и его изображение нынче не слишком котируется», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.