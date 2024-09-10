Известный хоккейный эксперт, бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о продолжающихся проблемах со здоровьем. Напомним, три года назад экс-вратарь перенёс операцию на сердце. Серьёзный врождённый порок сердца заключался в том, что клапаны не закрывались должным образом и кровь не поступала обратно в сердце.

«Я точно не знаю, когда мне предстоит ещё одна операция. Наверное, примерно каждые 15 лет мне придётся делать процедуры, а потом постоянно проверяться. Прошло уже три года с момента первой операции, поэтому очевидно, что приближается ещё одна.

Об операциях я не думаю. Меня больше беспокоят воспаления, с которыми приходится бороться. У меня были проблемы с воспалением вокруг сердца. Это то, с чем мне приходилось сталкиваться последние три года.

Когда начинается воспаление, у меня болят грудь и спина, меня тошнит. Мне приходится делать всё очень спокойно, с низкой частотой пульса, чтобы не спровоцировать воспаление. Мне нужно набраться терпения, это случилось уже четыре-пять раз.

Сейчас всё очень здорово, я чувствую себя хорошо и очень счастлив. Для меня предстоящие операции далеки. Я живу той жизнью, которой хочу, и веду активный образ жизни», — приводит слова Лундквиста Aftonbladet.