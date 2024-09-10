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Главный тренер «Лады» Браташ: у Максима Третьяка крест — это великий дед

Главный тренер «Лады» Браташ: у Максима Третьяка крест — это великий дед
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал об игре голкипера тольяттинского клуба, обладателя Кубка Гагарина Максима Третьяка.

— Многие удивились, почему «Лада» подписала Максима Третьяка, ведь у команды есть бригада Подъяпольский — Трушков.
— В современном хоккее комплектованием занимается менеджмент, а главный тренер, во всяком случае у нас в «Ладе», работает с теми, кого смогли подписать. Из того, кто есть, я выбираю, кто будет играть на каких позициях и какое место в команде займёт.

— Существует мнение, что на Максима Третьяка давит то, что он внук великого вратаря.
— Это не может не давить. Это крест, который всё равно приходится нести человеку всю жизнь. А у него такой крест — это великий дед.

— Видите в его игре возможность для прогресса?
— Конечно, предела совершенству нет, — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

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