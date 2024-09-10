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Быков: СКА собирает талантливую молодёжь, которая просто обязана выстрелить

Быков: СКА собирает талантливую молодёжь, которая просто обязана выстрелить
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Российский хоккейный тренер Вячеслав Быков рассказал о командах КХЛ, за которыми будет следить в новом сезоне.

«Я буду смотреть за всеми клубами. Но так как я спортсмен из Челябинска, конечно, я буду следить за «Трактором». Безусловно, буду следить за «Салаватом», так как я тренировал в Башкирии. И за СКА с ЦСКА тоже буду наблюдать. Все эти команды стали для меня родными. Они часть моей спортивной жизни, часть моей карьеры.

Конечно, когда я был тренером, я старался отдавать им душу, передать опыт. Мне всегда интересно смотреть, в каких направлениях развиваются клубы. В «Салавате» меняется многое, СКА собирает талантливую молодёжь, которая просто обязана выстрелить. В Уфе тоже чтят традиции, как и в Челябинске. Чемпионат будет интересным и непредсказуемым. Сейчас сложно сказать, кто будет в лидерах», — цитирует Быкова Metaratings.

Напомним, по три победы на старте сезона одержали два клуба — «Локомотив» на Западе и «Авангард» на Востоке.

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