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Кожевников поделился ожиданиями от «Спартака» в текущем сезоне КХЛ

Кожевников поделился ожиданиями от «Спартака» в текущем сезоне КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

— Какие у вас ожидания от «Спартака» в этом сезоне?
— Должны попасть в плей-офф, а там уже будем смотреть, как это всё будет выглядеть. Ещё чемпионат будет, травмы могут быть. Хоккей-то — игра контактная.

— Руководство «Спартака» редко упоминает тему Кубка Гагарина, когда говорит о целях команды.
— А чего пылить раньше времени? И так понятно, что «Спартак» нацелен на самые большие достижения, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Вчера, 9 сентября, на льду московского «Мегаспорта» «Спартак» одержал волевую победу над минским «Динамо» (5:2). Ранее московская команда обыграла ЦСКА (4:2), но уступила «Сочи» (1:2 Б).

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