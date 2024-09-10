Гусев: играть в НХЛ хотел бы в одном из двух ведущих звеньев команды

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал об условиях для его возможной игры в Национальной хоккейной лиге.

— Летом вы летали за океан, тренировались на арене «Нью-Джерси». Складывалось впечатление, что вы лично хотели участвовать в переговорах, если варианты в НХЛ возникнут.

— Где я находился и зачем это делал — это всё домыслы.

— Давайте проясним, вы ведь хотите не просто играть в НХЛ? Речь идёт именно об одностороннем контракте и месте в одном из двух ведущих звеньев. На другие условия вы сами не пойдёте?

— Да, всё верно. Для меня важно играть в свой хоккей, показывать на льду свои лучшие качества. Поэтому сейчас я в «Динамо».

— Другие клубы КХЛ в принципе не рассматривали? Вы ведь свободный агент.

— Прошлый сезон мы провели пусть не идеально, но в целом достаточно хорошо. И лично меня в «Динамо» всё устраивает. Поэтому никаких мыслей о других клубах не было, — цитирует Гусева сайт «Динамо».

В нынешнем сезоне КХЛ Гусев провёл две игры, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.