Плющев: не уверен, что при возвращении на мировую арену сборная России произведёт фурор

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, как отстранение национальной команды влияет на уровень подготовки хоккеистов в стране.

«Неучастие наших хоккеистов в молодёжном и взрослом чемпионатах мира – большая потеря. Всегда всё познаётся в сравнении. Мировой хоккей двигается вперёд, а мы довольствуемся соперниками на внутреннем рынке.

В своё время сборная СССР тоже не выступала на международном уровне, но потом, когда мы туда попали, показали всем, чего стоим. Не уверен, что сейчас при возвращении нашего хоккея на мировую арену наша сборная произведёт такой же фурор, как команда Советского Союза», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России по хоккею пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ заявляла, что вопрос допуска команды России будет рассмотрен в начале 2025 года.