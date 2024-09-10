Кожевников: какие-то выводы о старте сезона в КХЛ надо делать через пять-семь игр минимум

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, можно ли выделить кого-то на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Кого можете выделить на старте сезона КХЛ?

— Сейчас трудно говорить, это начало сезона. Это надо делать какие-то выводы через пять-шесть-семь матчей минимум. Сейчас-то смысл гадать на кофейной гуще? В межсезонье всё складывалось так, как и должно было быть, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по три победы на старте сезона КХЛ одержали два клуба — ярославский «Локомотив» на Западе и омский «Авангард» на Востоке.

Регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.