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«Молодые ребята раскатывают гранда». Потапов — о голе «Авангарда» в ворота «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал первый гол «Авангарда» во встрече с «Ак Барсом».

«Их гол в матче с «Ак Барсом»… Вроде бы Казань – организованная команда, и позволила так разыграть до пустых ворот. Молодые ребята раскатывают гранда отечественного хоккея. Если разбирать эту шайбу, нет кого-то одного виноватого, здесь здорово сыграли нападающие «Авангарда», и «Ак Барс» не совсем здорово сыграл в обороне», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

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9 сентября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске местный «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счётом 4:1.