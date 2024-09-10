Плющев: идеология руководства ЦСКА не отвечает историческим принципам команды

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре ЦСКА на старте нового регулярного сезона.

«ЦСКА – это особая и легендарная команда. С историей ЦСКА сравниться не может никто. В клубе всегда были настоящие звёзды, громкие имена и значимые для мирового хоккея люди. И лично для меня ЦСКА – это особый клуб.

Да, сейчас ЦСКА меня не радует. И не только меня, но и многих болельщиков. Думаю, что та идеология, которая сейчас присутствует в руководстве клуба, как раз не отвечает тем историческим принципам, на которых была основана команда», – приводит слова Плющева Metaratings.

На старте регулярного чемпионата сезона-2024/2025 москвичи проиграли в дерби «Спартаку» (2:4), а также победили «Адмирал» (6:2).