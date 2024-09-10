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«На этом деньги делают». Кожевников предположил, сколько Овечкин забьёт в новом сезоне НХЛ

«На этом деньги делают». Кожевников предположил, сколько Овечкин забьёт в новом сезоне НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, сколько российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьёт в новом сезоне НХЛ.

«У меня от Саньки одно ожидание — забросить свои 50 шайб. Сделать один рывок! Один рывок, полтинник забьёт — и всё. И сможет спокойно выдохнуть. И весь мир выдохнет.

На этом деньги сейчас делают. Сейчас там будет битком народ ходить. В Вашингтоне и так любят хоккей, но конкуренция с Гретцки… Да, первые полосы будут об Овечкине с его приездом в любой город. Будут поднимать ажиотаж!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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