Обладатель Кубка Гагарина рассказал, какое прозвище было у Панарина в «Русских Витязях»

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Глеб Клименко рассказал, какое прозвище было у нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в «Русских Витязях».

«НХЛ ассоциируется с Панариным. Потому что он выступает в моей любимой команде — «Нью-Йорк Рейнджерс». Я с ним играл в «Русских Витязях», когда он был молодой. Он только подтягивался. Мы его называли Мозякой. Он парень нормальный — челябинский, мы его не воспитывали», — приводит слова Клименко Legalbet.

Всего в завершившемся плей-офф Панарин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. 20 июля Панарин стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ.