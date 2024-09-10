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Обладатель Кубка Гагарина рассказал, какое прозвище было у Панарина в «Русских Витязях»

Обладатель Кубка Гагарина рассказал, какое прозвище было у Панарина в «Русских Витязях»
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Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Глеб Клименко рассказал, какое прозвище было у нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в «Русских Витязях».

«НХЛ ассоциируется с Панариным. Потому что он выступает в моей любимой команде — «Нью-Йорк Рейнджерс». Я с ним играл в «Русских Витязях», когда он был молодой. Он только подтягивался. Мы его называли Мозякой. Он парень нормальный — челябинский, мы его не воспитывали», — приводит слова Клименко Legalbet.

Всего в завершившемся плей-офф Панарин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. 20 июля Панарин стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ.

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