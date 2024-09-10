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Кожевников — о прогнозе НХЛ: завтра я скажу, что Овечкин наберёт 90 очков. И что?

Кожевников — о прогнозе НХЛ: завтра я скажу, что Овечкин наберёт 90 очков. И что?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил прогноз сайта НХЛ, согласно которому российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен набрать 70 очков за сезон.

— Официальный сайт НХЛ спрогнозировал, что Овечкин наберёт 70 очков в новом сезоне. Что думаете об этом предположении?
— Значит, они знают что-то. Но они ж не говорили откуда. Так что чего об этом говорить? Завтра я скажу вам, что Овечкин наберёт 90 очков. И что? Вы меня спросите, откуда я это знаю. Ну вот так я сказал.

Написали, что 70 он наберёт — ну дай бог, чтоб так и было. Но самое главное, чтоб он забил полтинник.

— Если вы скажете, что Александр наберёт 90 очков, то хочется надеяться, что вы окажетесь правы.
— Я вам об этом и говорю! Все уже будут знать, что кто-то знает что-то такое секретное, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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