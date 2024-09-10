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Быков: лететь в Россию через третьи страны и задерживаться там не хочу

Быков: лететь в Россию через третьи страны и задерживаться там не хочу
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Российский хоккейный тренер Вячеслав Быков объяснил, почему не прилетает в Россию из Швейцарии.

«На сегодня у меня нет возможности взять и прилететь из Швейцарии в Россию. Раньше можно было сесть на самолёт и напрямую оказаться в Москве, то сейчас такой возможности нет. А лететь в Россию через третьи страны и задерживаться там я не хочу. Семейная жизнь сейчас определяет мою деятельность. Сейчас я должен уделять много времени детям и внукам», — приводит слова Быкова Metaratings.

Быков — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России в 2006—2011 годах. Быков ранее работал главным тренером ЦСКА с 2004 по 2009 год, с 2009-го по 2011-й работал в «Салавате Юлаеве», а в 2014-2015 годы тренировал СКА.

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