Быков: лететь в Россию через третьи страны и задерживаться там не хочу

Российский хоккейный тренер Вячеслав Быков объяснил, почему не прилетает в Россию из Швейцарии.

«На сегодня у меня нет возможности взять и прилететь из Швейцарии в Россию. Раньше можно было сесть на самолёт и напрямую оказаться в Москве, то сейчас такой возможности нет. А лететь в Россию через третьи страны и задерживаться там я не хочу. Семейная жизнь сейчас определяет мою деятельность. Сейчас я должен уделять много времени детям и внукам», — приводит слова Быкова Metaratings.

Быков — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России в 2006—2011 годах. Быков ранее работал главным тренером ЦСКА с 2004 по 2009 год, с 2009-го по 2011-й работал в «Салавате Юлаеве», а в 2014-2015 годы тренировал СКА.