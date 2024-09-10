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Нападающий минского «Динамо» Гуслистов оценил готовность команды к началу сезона

Нападающий минского «Динамо» Гуслистов оценил готовность команды к началу сезона
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Нападающий минского «Динамо» Никита Гуслистов оценил готовность команды к началу КХЛ и рассказал, в каких аспектах игры ему необходимо прибавить. Белорусский клуб одержал одну победу в двух матчах на старте сезона.

— Как команда готова к сезону?
— Все хорошо готовы, прошли предсезонку. Физически сейчас все хорошо себя чувствуют, только начало сезона, ещё устать не успели.

— В матче со «Спартаком» вы были самым быстрым в команде, видно было и желание, где-то, может, чуть-чуть не везло. В чём вам стоит прибавить? Есть над чем поработать?
— Конечно, всегда есть над чем работать. Ну, как минимум, нужно прибавить в голах, в передачах, в победах. Нужно всё делать, чтобы команда выигрывала. Скорость, наверное, не так важна. Главное, чтобы действия правильные были и шли на благо команды, приносили победы, — цитирует Гуслистова Legalbet.

Минское «Динамо» 11 сентября сыграет с «Витязем» на площадке подмосковной команды.

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