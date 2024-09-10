«Не вижу смысла прям гнаться». Шуми Бабаев — о том, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Известный агент Шуми Бабаев оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в следующем сезоне НХЛ. До нового рекорда россиянину осталось забросить 42 шайбы.

— Какие шансы у Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Здесь же не только от него всё зависит — многое исходит от команды, от партнёров. Не вижу смысла прям гнаться. Он за два сезона эту задачу выполнит. Произойдёт это в новом сезоне или в следующем — не такая большая разница. Тут вопрос: насколько Овечкин этот рекорд Гретцки перекроет и какой будет конечный результат, когда он закончит карьеру. А он будет явно больше, чем рекорд Гретцки, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.