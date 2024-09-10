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Даг Армстронг рассказал о вратарской бригаде сборной Канады на Турнир четырёх наций

Даг Армстронг рассказал о вратарской бригаде сборной Канады на Турнир четырёх наций
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Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг порассуждал о вратарской бригаде на Турнир четырёх наций. На данный момент у канадской сборной нет ярко выраженного первого номера, а вратарская бригада ещё не определена.

«Я понимаю, почему поднимается эта тема. Но я считаю, что вратарская игра в НХЛ сейчас ближе к потолку, чем когда-либо прежде. Вот почему вы не видите вратаря поколения, который был бы на вершине лиги, как Бродо, или Белфур, или Руа или Гашек в течение десятилетия, вы видите, как игроки приходят и уходят каждые пару лет. Это просто потому, что я думаю, что средний уровень очень высок. Вратари, которые выиграли Кубок Стэнли за последнее десятилетие, были русскими или канадцами. Так что мы в довольно хорошей форме, если использовать это как ориентир», — цитирует Армстронга The Athletic.

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