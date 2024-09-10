«Торонто» подписал новый контракт с нападающим Николасом Робертсоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано сроком на один сезон с кэпхитом $ 875 тыс.

Форвард, которому в среду исполнится 23 года, был ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал рекордные для себя в НХЛ 27 очков — забросил 14 шайб и отдал 13 результативных передач в 56 играх и не набрал ни одного очка в шести играх плей-офф Кубка Стэнли.

Робертсон был выбран «Торонто» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 53-м номером. Всего в НХЛ форвард провёл 87 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 34 очка — забросил 17 шайб и отдал 17 результативных передач, добавив один гол в 10 играх плей-офф.