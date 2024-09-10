Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стал депутатом Госсовета Республики Татарстан VII созыва, сообщает «БО Хоккей». Бывший форвард представляет партию «Единая Россия». Зарипов в мандатном листе занимал 43 место, всего же в Госсовет прошло 44 представителя данной партии.

В предварительном голосовании из 180 кандидатов по партийному списку 43-летний Зарипов расположился на 44-й позиции. Экс-хоккеист получил 27 842 голоса.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.