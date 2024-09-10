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Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» перенесён с 19 октября на 6 февраля

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» перенесён с 19 октября на 6 февраля
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В связи с невозможностью проведения в Казани матча между командами «Ак Барс» – «Автомобилист» и по согласованию команд КХЛ в соответствии с п. 2, ст. 56 Спортивного регламента лиги приняла решение о переносе матча с 19 октября 2024 года на 6 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена на другую дату из-за проведения в Казани саммита БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября.

В текущем сезоне «Ак Барс» потерпел два поражения в трёх матчах. «Автомобилист» одержал две победы в трёх сыгранных матчах. В прошлом сезоне эти команды встречались между собой в плей-офф, екатеринбургский клуб одержал победу в пяти матчах.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.

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