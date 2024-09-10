Голкипер «Динамо» Моторыгин пропустил четыре шайбы от «Лады» и был заменён в середине игры

В эти минуты в Тольятти проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 4:2 в пользу «Лады».

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин пропустил четыре шайбы за 29 минут и 22 секунды и был заменён на Хантера Миску. Заброшенными шайбами в составе тольяттинской команды отметились Остап Сафин, Егор Черников, Владислав Сёмин и Магомед Шарканов. За бело-голубых голами отличились Даниил Пыленков и Максим Джиошвили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что «Лада» до сих пор не смогла набрать ни одного очка, потерпел поражение в двух стартовых матчах сезона.