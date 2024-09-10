Крикунов: не стоит забывать, что сейчас в лазарете СКА ряд ключевых игроков

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что матч между СКА и «Локомотивом» в Ярославле был абсолютно равным. Победу в игре одержали ярославцы со счётом 2:0.

«Ярославцы выиграли 2:0, но если говорить по игре в формате «пять на пять», то это был матч с обоюдными шансами на успех, и я бы сказал, что при равной игре хозяевам повезло чуть больше. Ключевым моментом встречи стало двойное большинство, которое питерцы не сумели реализовать. Но при этом не стоит забывать, что сейчас в лазарете команды сразу ряд ключевых игроков – Никишин, Глотов, Плотников, Педан. Первые двое, кстати, в прошлом сезоне очень много времени проводили на льду при игре в большинстве. Сам по себе выезд Магнитогорск-Тольятти-Ярославль очень непростой, и питерцы оттуда привезли три очка, что тоже неплохо», — сказал Крикунов «Чемпионату».