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Бывший игрок СКА назвал причины поражений петербургских армейцев на старте сезона

Бывший игрок СКА назвал причины поражений петербургских армейцев на старте сезона
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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков оценил выступление СКА на старте нового сезона КХЛ. Петербургские армейцы потерпели два поражения в трёх стартовых матчах сезона.

«Ну, что сказать, если не забиваешь, как выиграть? Игроков армейский клуб взял много, пока они не «вытягивают». Большое количество травмированных сказывается. Хотя, почему столько травм на старте сезона, непонятно.

Но главная причина в другом — СКА пригласил много новых игроков в межсезонье. Им нужно сыграться. В наше время делали так: тренер собирал команду и работал с ней несколько сезонов. Сейчас в СКА большая ротация, команда из-за этого тяжело входит в сезон. В том же «Локомотиве» другой подход: там сохранили состав, пришёл Радулов, и механизм работает. У них три победы на старте», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

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