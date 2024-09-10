«Лада» забила шесть голов в ворота московского «Динамо» и одержала первую победу в сезоне

В Тольятти прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и московским «Динамо». Уверенную победу одержали тольяттинские хоккеисты со счётом 6:3.
«Лада» забросила три шайбы в первом периоде, пропустив лишь одну. Заброшенными шайбами в составе тольяттинской команды отметились Остап Сафин, Егор Черников и Владислав Сёмин. За бело-голубых голом отметился Даниил Пыленков. Во втором периоде команды обменялись голами, а после четвёртой пропущенной шайбы за 29 минут и 22 секунды голкипер «Динамо» Максим Моторыгин был заменён на Хантера Миску. В оставшееся время ещё по голу забили Никита Попугаев, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Михайлов.
Таким образом, «Лада» одержала первую победу в новом сезоне и набрала первые очки в трёх матчах. «Динамо» потерпело второе поражение в трёх играх.
- 10 сентября 2024
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