«Лада» забила шесть голов в ворота московского «Динамо» и одержала первую победу в сезоне

В Тольятти прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и московским «Динамо». Уверенную победу одержали тольяттинские хоккеисты со счётом 6:3.

«Лада» забросила три шайбы в первом периоде, пропустив лишь одну. Заброшенными шайбами в составе тольяттинской команды отметились Остап Сафин, Егор Черников и Владислав Сёмин. За бело-голубых голом отметился Даниил Пыленков. Во втором периоде команды обменялись голами, а после четвёртой пропущенной шайбы за 29 минут и 22 секунды голкипер «Динамо» Максим Моторыгин был заменён на Хантера Миску. В оставшееся время ещё по голу забили Никита Попугаев, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Михайлов.

Таким образом, «Лада» одержала первую победу в новом сезоне и набрала первые очки в трёх матчах. «Динамо» потерпело второе поражение в трёх играх.