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Лада — Динамо, результат матча 11 сентября, счет 6:3, КХЛ 2024-2025

«Лада» забила шесть голов в ворота московского «Динамо» и одержала первую победу в сезоне
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В Тольятти прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и московским «Динамо». Уверенную победу одержали тольяттинские хоккеисты со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Сафин (Джозефс, Березин) – 02:39 (5x5)     1:1 Пыленков (Ильенко, Сергеев) – 06:39 (5x5)     2:1 Черников (Кугрышев, Неколенко) – 07:11 (5x4)     3:1 Сёмин (Грошев, Березин) – 18:13 (5x5)     4:1 Шараканов (Сафин, Джозефс) – 29:22 (5x5)     4:2 Джиошвили (Швец-Роговой, Рашевский) – 33:18 (5x5)     5:2 Попугаев (Березин) – 40:44 (5x5)     5:3 Комтуа (Ильенко) – 55:52 (5x5)     6:3 Михайлов – 59:14 (en)    

«Лада» забросила три шайбы в первом периоде, пропустив лишь одну. Заброшенными шайбами в составе тольяттинской команды отметились Остап Сафин, Егор Черников и Владислав Сёмин. За бело-голубых голом отметился Даниил Пыленков. Во втором периоде команды обменялись голами, а после четвёртой пропущенной шайбы за 29 минут и 22 секунды голкипер «Динамо» Максим Моторыгин был заменён на Хантера Миску. В оставшееся время ещё по голу забили Никита Попугаев, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Михайлов.

Таким образом, «Лада» одержала первую победу в новом сезоне и набрала первые очки в трёх матчах. «Динамо» потерпело второе поражение в трёх играх.

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Голкипер «Динамо» Моторыгин пропустил четыре шайбы от «Лады» и был заменён в середине игры
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