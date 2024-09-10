Президент Федерации хоккея Азербайджана: в нашей стране нечем финансировать этот спорт

Президент Федерации хоккея Азербайджана Валерий Ларюков рассказал, что не получает поддержки от правительства в развитии вида спорта в стране. Ранее Министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

«С руководством Азербайджана я связывался много раз: и в посольство ходил, и к министру спорта, а они мне все просто отвечали, что финансировать этот вид спорта нечем. До 2022 года мы платили членские взносы в ИИХФ, но сейчас такой возможности нет – два года уже не оплачивали. От нас нет никакой активности. Раньше было от нас два голоса, однако сперва один убрали за неучастие в чемпионатах мира, а затем ещё один убрали за отсутствие развития хоккея в стране.

Я столько писем написал, куда только я не писал, просто ужас! И в министерство спорта, и вице-президентам, и в Национальный олимпийский комитет. Но оттуда ни ответа, ни привета. Я говорил Люку Тардифу, когда он только избрался на пост президента ИИХФ: «Организуйте встречу с властями Азербайджана, потому что изнутри у меня ничего не получается». Он со мной согласился, но вопрос встал после его избрания. Сейчас – тишина», — приводит слова Ларюкова Odds.ru.