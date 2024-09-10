Кудашов – о 3:6: половину матча «Динамо» играло, половину – присутствовало на льду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомметировал поражение от «Лады» со счётом 3:6.
«С начала игры соперник был злее и быстрее, больше настроен на победу, поэтому они её и добились. Мы начали играть где-то с полматча и всё равно не так, как того хотелось бы. Половину матча мы играли, а половину – присутствовали на льду.
Игра не была структурной, игра была разбросанной. Мы не можем играть одну смену так, другую так. Нельзя с такой готовностью и такой самоотдачей выходить на матч. Это основные вопросы. Надеюсь, что это поможет.
У Рябкина плавный вход во взрослый хоккей, по несколько смен. Посмотрим, как всё будет складываться. Я уже не раз говорил, что не надо торопиться и бежать впереди паровоза. У Сизова была первая игра, к сожалению, он не прошёл с нами всю предсезонку, а появился в самом конце, поэтому рано делать выводы. Сыграл-то нормально, но сегодня нельзя ни про кого говорить, что сыграл нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 сентября 2024
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