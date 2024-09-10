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Кудашов – о 3:6: половину матча «Динамо» играло, половину – присутствовало на льду

Кудашов – о 3:6: половину матча «Динамо» играло, половину – присутствовало на льду
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомметировал поражение от «Лады» со счётом 3:6.

«С начала игры соперник был злее и быстрее, больше настроен на победу, поэтому они её и добились. Мы начали играть где-то с полматча и всё равно не так, как того хотелось бы. Половину матча мы играли, а половину – присутствовали на льду.

Игра не была структурной, игра была разбросанной. Мы не можем играть одну смену так, другую так. Нельзя с такой готовностью и такой самоотдачей выходить на матч. Это основные вопросы. Надеюсь, что это поможет.

У Рябкина плавный вход во взрослый хоккей, по несколько смен. Посмотрим, как всё будет складываться. Я уже не раз говорил, что не надо торопиться и бежать впереди паровоза. У Сизова была первая игра, к сожалению, он не прошёл с нами всю предсезонку, а появился в самом конце, поэтому рано делать выводы. Сыграл-то нормально, но сегодня нельзя ни про кого говорить, что сыграл нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Сафин (Джозефс, Березин) – 02:39 (5x5)     1:1 Пыленков (Ильенко, Сергеев) – 06:39 (5x5)     2:1 Черников (Кугрышев, Неколенко) – 07:11 (5x4)     3:1 Сёмин (Грошев, Березин) – 18:13 (5x5)     4:1 Шараканов (Сафин, Джозефс) – 29:22 (5x5)     4:2 Джиошвили (Швец-Роговой, Рашевский) – 33:18 (5x5)     5:2 Попугаев (Березин) – 40:44 (5x5)     5:3 Комтуа (Ильенко) – 55:52 (5x5)     6:3 Михайлов – 59:14 (en)    
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