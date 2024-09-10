Чехович – о дебюте за «Витязь»: очень сильно соскучился по атакующему хоккею

Нападающий «Витязя» Иван Чехович поделилися эмоциями от первого матча в составе подмосковной команды с «Сочи» (5:4). В межсезонье форвард перешёл в «Витязь» из «Локомотива».

— Для вас это был первый хоккейный матч почти за полгода: не испытали ли проблемы с физическим состоянием ближе к концу встречи?

— Считаю, что хорошо подготовился летом, так как немного поменял свою предсезонную подготовку. Влиться в команду было не так тяжело, потому что очень сильно соскучился по хоккею. В первую очередь по атакующему хоккею. Конечно, остались самые приятные впечатления от такого дебюта.

— Многие ваши коллеги по хоккейному миру говорили, что индивидуальная подготовка к сезону – это настоящие мучения. Насколько сложно вам было готовиться к сезону, не имея команды?

— Можно сказать, что летом у меня были своего рода командные тренировки. Мы собирались вместе с ребятами, которые проживают в Екатеринбурге, и играли «пять на пять».

Когда приехал в Ярославль, то около 20 дней ждал разрешения контрактной ситуации. Там уже тренировался без команды. Катался один, занимался беготнёй. И это было тяжело морально. Слава богу, что всё выдержал, и было не так тяжело играть. Но, разумеется, кондиции ещё необходимо набирать, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате» завтра, 11 сентября, в 10:00 мск.