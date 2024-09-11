Иван Чехович рассказал, через сколько минут он согласился на предложение «Витязя»

Нападающий «Витязя» Иван Чехович заявил, что быстро согласился на контрактное предложение подмосковной команды.

— Рады, что удалось так быстро покинуть список свободных агентов, ведь мы знаем, сколько хоккеистов с именем сейчас застряли в подвешенном положении?

— Если честно, очень рад. Рассматривал предложения от двух-трёх команд КХЛ. Но, как только услышал об интересе «Витязя», то решили с клубом всё за один разговор – буквально за две минуты. Недолго думая, согласился на их предложение.

При этом мне жалко ребят, которые оказались в такой ситуации. Желаю им побольше сил, потому что не так просто это всё даётся.

— Какой критерий сильнее всего повлиял на ваш выбор?

— Как я уже сказал выше – очень сильно соскучился по хоккею. Именно по игре в хоккей, а не по работе в хоккей. Хотелось наслаждаться хоккеем и полюбить хоккей. У меня были тяжёлые периоды, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате» завтра, 11 сентября, в 10:00 мск.