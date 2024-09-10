Хет-трик Виталия Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ

В Москве на «ЦСКА-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и новосибирской «Сибирью». Победу в матче одержали армейцы со счётом 8:2.
Главным героем матча стал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе армейцев забили Владислав Каменев, Денис Гурьянов, Прохор Полтапов, Владилав Провольнев и Руслан Исхаков. По две результативные передачи на свой счёт записали Никита Нестеров и Максим Соркин. Три паса на счету Прохора Полтапова. В составе «Сибири» шайбы забросили Сергей Широков и Егор Мартынов. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Гамзин, Денис Костин и Антон Красоткин.
ЦСКА одержали вторую победу подряд после поражения от «Спартака» в первом матче сезона. «Сибирь» проиграла все три матча в новом сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 10 сентября 2024
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