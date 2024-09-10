Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Сибирь, результат матча 10 сентября, счет 8:2, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Виталия Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на «ЦСКА-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и новосибирской «Сибирью». Победу в матче одержали армейцы со счётом 8:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 02:47 (5x5)     2:0 Абрамов (Нестеров, Соркин) – 22:44 (5x4)     2:1 Широков (Коротков) – 25:44 (5x5)     3:1 Абрамов (Полтапов) – 41:32 (5x5)     4:1 Гурьянов (Исхаков) – 44:20 (5x5)     4:2 Мартынов (Белоусов, Пьянов) – 46:11 (5x5)     5:2 Каменев (Нестеров) – 48:18 (5x4)     6:2 Полтапов – 52:12 (4x5)     7:2 Провольнев (Абрамов, Полтапов) – 57:19 (5x5)     8:2 Исхаков (Гурьянов) – 59:26 (5x4)    

Главным героем матча стал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе армейцев забили Владислав Каменев, Денис Гурьянов, Прохор Полтапов, Владилав Провольнев и Руслан Исхаков. По две результативные передачи на свой счёт записали Никита Нестеров и Максим Соркин. Три паса на счету Прохора Полтапова. В составе «Сибири» шайбы забросили Сергей Широков и Егор Мартынов. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Гамзин, Денис Костин и Антон Красоткин.

ЦСКА одержали вторую победу подряд после поражения от «Спартака» в первом матче сезона. «Сибирь» проиграла все три матча в новом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Ненавижу его». Форвард ЦСКА Абрамов назвал правило, которое убрал бы из КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android